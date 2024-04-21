Индекс аллергии в Москве достигает критической отметки Ольга ВайленкоВ Москве наблюдается стремительное увеличение индекса аллергии, связанной с активным цветением березы, сообщает сервис мониторинга «Пыльца Club».
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