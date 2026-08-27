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Сотрудники следственного управления организовали воспитанникам детского дома «Васильевский» спортивный праздник перед началом учебного года

Сотрудники следственного управления организовали воспитанникам детского дома «Васильевский» спортивный праздник перед началом учебного года

В преддверии Дня знаний сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области организовали спортивный праздник для воспитанников подшефного Васильевского детского дома.

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