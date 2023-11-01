На сцене московского Дворца на Яузе показали пьесу "Не понравится – уйду!"

Питерский режиссер Андрей Максимков вместе со знаменитым писателем-сатириком Семеном Альтовым возродили на сцене московского Дворца на Яузе театр миниатюр, впервые поставив пьесу "Не понравится – уйду!", сообщает пресс-служба театра.
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