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Царьград

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Ситуация с бензином в Москве 29 августа: цены, очереди, лимиты и наличие топлива на АЗС

Ситуация с бензином в Москве 29 августа: цены, очереди, лимиты и наличие топлива на АЗС

Очереди на АЗС сократились, а бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен примерно на половине заправок столицы.

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