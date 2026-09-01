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Новости Липецка

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Липецкий краеведческий музей открыл бесплатный вход в День знаний

Липецкий краеведческий музей открыл бесплатный вход в День знаний

Экскурсии, посвящённые Петру I, истории Липецка и событиям Великой Отечественной войны, пройдут в музее до 15 часов.

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