Наталия Гулькина резко высказалась в адрес Глюк’oZы: «Это просто ужас»

Экс-солистка «Миража» призвала проверять артистов на допинг Наталия Гулькина globallookpress.com/Anatoly Lomokhov В минувшую субботу Наталья Чистякова-Ионова, наиболее известная под псевдонимом Глюк’oZа, угодила в скандал.
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