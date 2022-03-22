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Итальянский велогонщик Сонни Колбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии»

Итальянский велогонщик команды Bahrain – Victorious Сонни Колбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии».

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