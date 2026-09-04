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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эракович перешел из «Зенита» в «Самсунспор» (Эртан Сюзгюн)

Защитник « Зенита » Страхиня Эракович продолжит карьеру в Турции . 25-летний серб перешел в « Самсунспор », сообщает журналист Эртан Сюзгюн.

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