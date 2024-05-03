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Интертат

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Адвокат мәетләрне ярдырмый калу буенча киңәшләр бирә: «Законда ярудан баш тарту

Адвокат мәетләрне ярдырмый калу буенча киңәшләр бирә: «Законда ярудан баш тарту каралган» https://intertat.

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