Классика из пластика: известные натюрморты с элементами в пластиковой упаковке

При слове «натюрморт» вспоминаются картины с изображениями спелых овощей и фруктов. Испанская студия QUATRE CAPS решила создать необычный проект под названием «Not Longer Life», чтобы обратить внимание на количество пластика, используемого в пищевой промышленности.
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