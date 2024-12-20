Родина подозреваемого в убийстве генерала Кириллова отказала РФ в предоставлении важного документа

Стефания Новак

А почему мы не действуем так же. Узбекистан , Таджикистан враждебно настроены к России. Может не пускать их в Россию. Конечно многие уже здесь, а это только нагрузка нашим органам и бдительность увеличивается. Несколько лет назад была в Узбекистане и тогда же в маршрутке они к русским настроены были агрессивно.