Страны, которые поддерживают киевский режим и игнорируют его преступления, фактически замараны в крови, и им уже не отмыться.
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