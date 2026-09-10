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ИА Регнум

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Захарова: у стран, не замечающих преступлений ВСУ, руки в крови, и им не отмыться

Захарова: у стран, не замечающих преступлений ВСУ, руки в крови, и им не отмыться

Страны, которые поддерживают киевский режим и игнорируют его преступления, фактически замараны в крови, и им уже не отмыться.

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