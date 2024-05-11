Сергей Шойгу поблагодарил военных за освобождение населенных пунктов в зоне СВО

Глава военного ведомства направил официальные телеграммы Сергей Шойгу поздравил соединения и воинские части, участвующие в специальной военной операции, и направил им официальные телеграммы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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