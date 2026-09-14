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Царьград

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Жительница Владивостока пойдет под суд за сокрытие вида на жительство в США

Жительница Владивостока пойдет под суд за сокрытие вида на жительство в США

В Приморском крае продолжается череда уголовных дел, связанных с сокрытием гражданами России второго гражданства или вида на жительство в иностранных государствах.

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