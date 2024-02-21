В челябинских школах снова отменили занятия

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для учеников первой смены. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 21 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся с 1 по 9 классы первой смены.