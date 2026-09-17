Сила в правде
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Сила в правде

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Лиман пропал из сводок Минобороны. Что скрывает операция «Вивальди» и откуда взялся второй Купянск

Лиман пропал из сводок Минобороны. Что скрывает операция «Вивальди» и откуда взялся второй Купянск

Ещё 9 сентября Минобороны отчитывалось об ударах дронов за Красным Лиманом. Сейчас населённый пункт почти исчез из релизов, хотя Пушилин подтверждает переброску сил ВСУ и тяжёлые бои.

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