Акция «Дети России – 2023» прошла в самом северном районе Тюменской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России-2023» инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Уватскому району Алена Бабушкина провела лекцию с учащимися школ Уватского и Демьянского сельских поселений, направленную на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.