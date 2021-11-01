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Российская газета: запах бензина в салоне машины может указывать на серьезные повреждения

Российская газета: запах бензина в салоне машины может указывать на серьезные повреждения

Появление в салоне автомобиля запаха бензина может сигнализировать о разных проблемах. Например, если запах быстро становится менее резким, значит, что пары попали через окно и можно не волноваться.

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