Российская газета: запах бензина в салоне машины может указывать на серьезные повреждения

Появление в салоне автомобиля запаха бензина может сигнализировать о разных проблемах. Например, если запах быстро становится менее резким, значит, что пары попали через окно и можно не волноваться.
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