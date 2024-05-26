Большой подвиг «малого охотника» Среди нескольких десятков советских военных кораблей, которым во время Великой Отечественной было присвоено звание гвардейских, оказалась и совсем невеликая по своим размерам боевая единица — «малый охотник» СК-065.
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