Это самая мощная атака за все время СВО! Одесса содрогнулась от взрывов: обломки БПЛА по всему городу

ВС РФ поразили промышленный объект, что привело к частичному отключению электроэнергии в городе. Как утверждает руководитель украинского «Центра противодействия дезинформации» Коваленко, из-за большого количества дронов системы ПВО и радиоэлектронной борьбы испытывают перегрузку.
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