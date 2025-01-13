«Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» объединились для развития платёжных сервисо...

«Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» объединились для развития платёжных сервисов и технологийТри российских банка — «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» — создали дочернюю компанию ООО «Финтех-платформа» для развития платёжных технологий и сервисов, включая оплату по QR-коду, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление банков.