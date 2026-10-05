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Daryz stars in Arc as weekend turf races set some Breeders' Cup fields

Daryz was the star of a massive weekend of turf racing around the globe, winning the Prix de l'Arc de Triomphe for the second straight year, .

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