На Сахалине полицией выявлено мошенничество при выполнении подрядных работ по укладке кабельной линии

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявлен факт мошенничества, совершенный под видом исполнения договора подряда.
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