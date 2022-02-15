Происшествия

8 подписчиков

На Сахалине полицией выявлено мошенничество при выполнении подрядных работ по укладке кабельной линии

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявлен факт мошенничества, совершенный под видом исполнения договора подряда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх