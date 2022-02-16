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Матвиенко заявила, что Россия сделает все, чтобы войны с Украиной никогда не было

Матвиенко заявила, что Россия сделает все, чтобы войны с Украиной никогда не было

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала дикостью даже мысль о войне с Украиной, отметив, что Россия сделает со своей стороны все, чтобы не допустить такого развития событий.

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