Водитель! Не спеши "переобуваться"

Белорусам спешить с "переобувкой" шин пока не стоит. ГАИ проводит рейдовые мероприятия в Минске. Автолюбителей предупреждают, что ночные заморозки по-прежнему провоцируют гололедицу в ночные и утренние часы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии