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Регионы России

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«Оренбург» разгромил «Динамо» Махачкала со счётом 4:0 в 10-м туре РПЛ

«Оренбург» разгромил «Динамо» Махачкала со счётом 4:0 в 10-м туре РПЛ

«Оренбург» одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, обыграв соперника со счётом 4:0.

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