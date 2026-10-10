«Оренбург» разгромил «Динамо» Махачкала со счётом 4:0 в 10-м туре РПЛ

«Оренбург» одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, обыграв соперника со счётом 4:0.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жених Анны Семено...
- Г Посольство России...
- Разработчики пере...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым