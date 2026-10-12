Проба 2
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Проба 2

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24 жизненные истории о том, с чего начинается любовь

24 жизненные истории о том, с чего начинается любовь

Любая встреча двух людей может стать началом большого чувства под названием любовь. Главное — суметь рассмотреть в незнакомом человеке того, с кем захочется провести этот миг, вечер и целую жизнь.

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