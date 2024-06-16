"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Флориду Пантерз" в четвертом матче финала Кубка Стэнли

В четвертом матче финала Кубка Стэнли Североамериканской национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся 16 июня, команда "Эдмонтон Ойлерз" одержала крупную победу над своим соперником "Флорида Пантерз".
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