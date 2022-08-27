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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского ЗРК «Бук-М1» в Григоровке

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского ЗРК «Бук-М1» в Григоровке

Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0 / wikipedia.org Подразделения Вооруженных сил России в рамках спецоперации по защите Донбасса вывели из строя самоходную огневую установку украинского ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Григоровка.

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