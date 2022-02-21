Происшествия

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Ставропольские полицейские изъяли из незаконного оборота более килограмма сильнодействующих веществ

Ставропольские полицейские изъяли из незаконного оборота более килограмма сильнодействующих веществ

34-летний житель Пятигорска стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

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