В кинотеатре на Коминтерна в дни школьных каникул покажут «Мио, мой Мио»

В кинотеатре «Вымпел» в дни весенних школьных каникул 29 марта в 10 часов покажут художественный фильм «Мио, мой Мио», снятый в жанре фэнтези Владимиром Грамматиковым по одноимённой сказке Астрид Линдгрен с участием советских, британских и скандинавских актёров.