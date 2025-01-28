Виновный в смерти велосипедиста в Петрозаводске получил наказание

В Петрозаводском городском суде вынесли вердикт по громкому делу Судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего водителя Михаила (имя изменено), в августе 2023 года сбившего велосипедиста Александра на пешеходном переходе недалеко от ….