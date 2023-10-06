Депутат МГД Картавцева: Процессы модернизации затронут каждое звено системы здравоохранения столицы

Масштабное строительство и реконструкция, переоснащение учреждений здравоохранения дадут возможность обновить каждое звено системы здравоохранения города, что позволит поднять на новый уровень качество и доступность медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии