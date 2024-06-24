Акция «Свеча памяти» прошла в Солнечногорске

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Солнечногорске в ночь с 21 на 22 июня. Традиционно на Советской площади у мемориала «Солнечногорцам — Защитникам Отечества» прошла акция «Свеча памяти».
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