Спортивный директор «Басконии» Феликс Фернандес рассказал, почему клуб уволил Паоло Гальбьяти. Отношения испортились после того, как итальянский специалист выразил желание возглавить «Барселону».
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