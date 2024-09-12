Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Котков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали

137 прочтений Сегодня Борис Григорьевич Катков уехал из Риги в Калининград не по своей воле: решение о его депортации принял министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, объявив его лицом, угрожающим национальной безопасности республики С Борисом Григорьевичем мы встретились в одном из корпусов Балтийского федерального университета им.