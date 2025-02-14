Трамп: США планируют поставить Индии истребители F-35

Global Look Press/Senior Airman Nicholas Rupiper/Keystone Press Agency Соединенные Штаты намерены увеличить военные продажи на миллиарды долларов за счет поставок в Индию истребителей F-35, сообщает американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, передает Reuters.