Матч между «Акжайыком» и «Тураном» перенесен из-за погодных условий

ПФЛК перенесла матч 2-го тура КПЛ между «Акжайыком» и «Тураном» из-за погодных условий. «Судейская бригада матча провела инспекцию поля стадиона «Акжайык».

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