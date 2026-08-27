Стало известно, какие профессии стали самыми популярными у россиян в 2026 году

Рост спроса на исполнителей в этих сферах может быть связан с сезонным увеличением покупательской активности Российские работодатели летом 2026 года стали значительно активнее искать сотрудников для подработки в торговле и общепите.
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