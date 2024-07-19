В Республике Марий Эл полицейские совместно с общественниками принимают участие в информировании граждан

Полицейские Республики Марий Эл проводят индивидуальные беседы с местными жителями, поквартирные обходы и рассказывают представителям социальных учреждений и ведомств о видах мошенничеств и способах предотвращения данных преступлений.
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