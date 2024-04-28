Депутат рады: раздор в украинском обществе не решит проблемы на фронте

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что раздор между украинскими гражданами из-за временно отмены оказания консульских услуг никак не поможет решить проблемы Вооруженных сил Украины на фронте.
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