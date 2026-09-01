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Банк России изменил методику расчета курса евро к рублю

Банк России изменил методику расчета курса евро к рублю

С 27 декабря 2024 года Банк России будет устанавливать официальные курсы валют на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

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