Украинский президент заявил, что размышляет об обновлении управленческого аппарата страны.Главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал о своих размышлениях по поводу замены ряда политиков, стоящих на руководящих должностях.
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