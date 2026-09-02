Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Химик раскрыл опасность хранения испорченных лекарств в аптечке

Химик раскрыл опасность хранения испорченных лекарств в аптечке

Испорченное или просроченное лекарство нельзя продолжать использовать или оставлять в домашней аптечке в надежде, что оно когда-то пригодится.

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