Химик раскрыл опасность хранения испорченных лекарств в аптечке

Испорченное или просроченное лекарство нельзя продолжать использовать или оставлять в домашней аптечке в надежде, что оно когда-то пригодится.
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