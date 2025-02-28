Politico: позиция Трампа на встрече со Стармером отрезвила союзников Украины

Жёсткая позиция президента США Дональда Трампа на встрече в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером стала отрезвляющим сигналом для европейских союзников Украины, пишет издание Politico.
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