Путин объясняет американской аудитории на пальцах (с комментариями читателей)

Впервые с начала «войны» на Украине президент и посланник России получил возможность свободно говорить с миром и американским народом, который по большей части оставался в неведении относительно подробностей войны.
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