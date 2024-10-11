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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Синьюй впервые вышла в полуфинал WTA 1000 и вернется в топ-40

Ван Синьюй впервые вышла в полуфинал WTA 1000 и вернется в топ-40

51-я ракетка мира Ван Синьюй обыграла №33 Екатерину Александрову в четвертьфинале в Ухане – 4:6, 7:5, 7:6(6).

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