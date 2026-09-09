Платошкин: Рэтклифф прилетал отговаривать Путина от удара ядеркой по Киеву

Если Россия применит против Украины ядерное оружие, то ограничения, которые распространялись на удары по лидерам конфликтующих сторон, будут сняты американцами.
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