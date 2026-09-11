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Дали ход делу: следователи займутся инцидентом с избиением подростка в тюменской школе

Дали ход делу: следователи займутся инцидентом с избиением подростка в тюменской школе

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября, ФедералПресс. Возбуждено уголовное дело по факту избиения 12-летнего подростка его сверстником в одном из классов школы села Балаганы Викуловского муниципального округа.

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