Дали ход делу: следователи займутся инцидентом с избиением подростка в тюменской школе

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября, ФедералПресс. Возбуждено уголовное дело по факту избиения 12-летнего подростка его сверстником в одном из классов школы села Балаганы Викуловского муниципального округа.
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