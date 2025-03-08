Самый древний в мире ударный кратер может переписать раннюю историю Земли

Команда из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина и Геологической службы Западной Австралии (GSWA) исследовала слои горных пород в куполе Северного полюса — районе Пилбара в Западной Австралии — и обнаружила доказательства падения крупного метеорита 3,5 миллиарда лет назад.